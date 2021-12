Os músicos da banda de Netinho fizeram um videoclipe com a música Milla, em homenagem ao cantor, na tarde da sexta-feira, 31, no Instituto Musical Bateras Pró (BPM), em Salvador. Segundo o baterista Marcel freire, o clipe musical foi entregue à produtora para que o cantor possa assistir assim que ele abrir os olhos. A expectativa da banda é que Netinho assista o vídeo ainda hoje.



"Eu chamei a galera para fazer tipo um clipe. Pegamos três câmeras, colocamos uma iluminação legal. Queremos que ele veja logo o vídeo para que sinta vontade de voltar a ensaiar com a gente imediatamente", explicou Freire ao portal A TARDE.

Ainda segundo o músico, além dele, participam do clipe Billy Rassec (tecladista), Marcio Mota (percussionista), Bruno Michel (guitarrista), Vinicius Mendes (baixista), Luciana Cirme (backing vocal) e Emerson Ramos (backing vocal).



Netinho está hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 24 de abril e vem apresentando uma série de complicações devido a cirurgia para conter uma hemorragia no fígado. O cantor chegou a apresentar melhoras em seu quadro clínico nas últimas semanas, mas no sábado, dia 25, precisou voltar à UTI após sentir fortes dores de cabeça. Na madrugada desta sexta-feira, 31, ele passou por uma tomografia e teve o número de visitas reduzidas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Assista ao videoclipe produzido pelos músicos da banda de Netinho

Músicos fazem videoclipe em homenagem a Netinho

