Músico ensina como obter o melhor da guitarra baiana

Em meio à maratona de ensaios e de preparação para o Carnaval, o músico Armandinho ainda acha tempo para mostrar as técnicas para extrair o melhor som de um instrumento que ele conhece bem: a guitarra baiana. Para isso, ele reunirá um grupo de interessados neste símbolo da música baiana, dia 5, das 14h às 16h, no teatro do Sheraton da Bahia Hotel. E os presentes poderão sair de lá com um instrumento novinho e, melhor, de graça. Isso porque uma guitarra será sorteada no dia.

