Músico baiano toca no Brazilian Day Portugal

O músico baiano Bruno Nunes é um dos nomes confirmados para a edição deste ano do Brazilian Day Portugal. Ele mostra o projeto Preserve Amazônia World Band, no próximo dia 29, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

A festa contará ainda conta com shows da cantora sertaneja Paula Fernandes, Tércio Borges & Democratas do Samba, entre outros, além da apresentação da União das Escolas de Samba.

O Brazilian Day Portugal 2012, que divulga a cultura brasileira fora do país, será comandado pela apresentadora Ana Maria Braga.

