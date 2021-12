Musa do Bahia tira onda com carrão de R$ 250 mil

Carol Muniz, a musa do Bahia e ex-namorada do futuro presidente da CBF, tirou onda com os seguidores dela no Instagrama nesta sexta-feira, 27. A gata postou uma foto em que diriga uma Mercedes avaliada em R$ 250 mil. Segundo o site Ego, o veículo é do modelo SLK conversível. "Ja estava com saudade do meu brinquedo! Gente eu sou como os homens, amo máquinas. Mas dirijo com cuidado, direção defensiva sempre! Ainda nem abaixei o conversível dele, estou esperando vc aline lisboa", escreveu na legenda.

Claro que teve um engraçadinho que perguntou se o "brinquedinho" foi presente do ex-namorado, mas a jovem desconversou. "Que imaginação fértil", escreveu.

adblock ativo