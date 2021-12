"Musa da Internet" estará em Salvador neste sábado

A musa do clipe "Ela é Top", Bianca Anchieta, de 19 anos, estará em Salvador para participar de eventos nesta semana. Ele fará uma participação no Club Ego neste sábado, 27, na primeira edição da matinê Baladinha Club Ego. O evento começa às 16h e tem discotecagem do Dj Hugo. À noite, Bianca participa do Imperium MMA Pro e entrega o troféu para os vencedores.

Bianca adquiriu o apelido de "Musa da Internet" depois que sua Fan Page no Facebook alcançou meio milhão de seguidores por conta das fotos e dicas de boa forma que ela postava. A modelo também é garota propaganda de produtos de academias de ginástica e suplementos.

Depois da fama na internet, ela também ganhou fama como musa do hit "Ela é Top", do cantor sertanejo Rangel Castro e o funkeiro MC Bola. É ela quem faz as cenas da música "Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista".

Em outubro de 2012, Bianca, que se destaca por sua beleza, carisma e sensualidade, causou rebuliço no Facebook quando postou uma foto a caminho da academia. Cada foto da musa alcança uma média de 10 mil likes e 1.000 comentários na rede social.

