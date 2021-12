O ator e aspirante a cantor Murilo Rosa, lanterna do programa "Popstar" (TV Globo) na edição deste domingo, 23, usou as redes sociais para criticar a avaliação dos jurados no reality. De acordo com ele, o nível de exigência do júri é incompatível com o dos candidatos, já que nenhum é cantor profissional.

"Parece que os jurados estão firmes, analisando a gente profundamente, como se a gente tivesse 30 anos de carreira como cantor", disse ele, em um vídeo publicado no Instagram.

No programa deste domingo, Murilo Rosa cantou a música "Eu me Rendo", de Fábio Jr. No meio do número, ele, que ficou com 54,56 pontos, desceu do palco e deu um beijo na mulher, a modelo Fernanda Tavares.

Da Redação Murilo Rosa critica excesso de exigência do júri do 'Popstar'

adblock ativo