Murilo Benício posta foto da família "montada" como os Kiss

Murilo Benício estreou o seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 18, com uma foto divertida. Na imagem, o ator aparece ao lado da namorada, Débora Falabella, do filho Pietro, de 9 anos, e da enteada, Nina, 5, todos "montados" como roqueiros do grupo norte-americano Kiss.

"Pra finalmente estrear o meu insta aberto. Festa a fantasia em família", escreveu Benício, na legenda da foto.

Murilo e Débora estão oficialmente juntos desde o final de 2012.

