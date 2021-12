Murilo Benício e Débora Falabella confirmam namoro

O ator Murilo Benício assumiu o romance com sua ex-colega de elenco em Avenida Brasil, Débora Falabella. A revelação foi feita durante a gravação do programa "Marília Gabriela Entrevista", do canal a cabo GNT. O ator não escondeu o encantamento pela atriz. "Estou em estado de graça".

Murilo também revelou que quase chorou de emoção ao vê-la se arrumar. "Ela é a única que preenche todo o formulário. É tudo sim, sim, sim", declarou ele, acrescentando que o relacionamento é mais do que um namorico. "Estamos praticamente casados".

