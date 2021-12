Muquiranas serão belas Afrodites

Muquiranas do Olimpo: para aquietar a ansiedade de vocês, a Chame Gente foi atrás e descobriu alguns detalhes preciosos (e guardado a sete chaves) da "veste sagrada" que será usada durante a folia de Momo. É tudo em primeira mão, pois apenas na terça-feira a fantasia será exibida de forma oficial.

Ao que tudo indica, a "roupitcha" - que será apresentada por Léo Santana e os outros cantores do bloco -, será bem parecida com esta aí, com muitas minúcias em dourado, como a faixa na cintura e o adereço de cabeça. Ou seja, as deusas muquiranas não vão fazer feio como espelhos de Afrodite, tema escolhido pelo bloco de travestidos para este ano.

Então, preparem-se para enfrentar o circuito do Campo Grande, espalhando muita beleza e amor. E para garantir este último, não se preocupem: Cupido foi convocado por Afrodite e vai usar suas flechas para a sedução correr solta.

adblock ativo