Munhoz e Mariano criam polêmica com foto de armas e bebidas

O cantor Munhoz , da dupla Munhoz & Mariano, criou polêmica nas redes sociais depois postou uma foto segurando bebidas e armas, na manhã deste quarta-feira, 22.

Apesar do cantor explicar na legenda que a arma era de brinquedo e a faca era de churrasco, os seguidores não gostaram do que viram e criticaram os sertanejos. "Ridículo isso", disse um fã.

"Putz nada haver (sic) a foto. Apaga isso. Tem crianças que te seguem. Bjs", pediu outro seguidor.

A foto, que foi apagada logo em seguida, era uma brincadeira com o amigo e empresário da dupla, Joaquim Junior. "Chega ano, passa ano, uns começam e outros terminam, e a gente continua. Nada e nem ninguém separa amizade quando se constrói com o coração, sem interesse, sem propósitos, qdo simplesmente acontecem! Fazia tempo que não amanhecíamos o dia juntos e foi, como sempre, incrível! Obrigado, @munhoz_frango e @joaquimjr_mm, pela confiança dessa amizade, e por me proporcionarem todas essas mudanças na minha vida! Amo vocês! Ahhhh, obs: a arminha é de brinquedo e a faca é de churrasco, viu!", escreveu Munhoz, na legenda.

adblock ativo