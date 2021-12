Mulheres protestam antes do show de Emicida em São Paulo

Depois de revolta nas redes sociais, em represália à música Trepadeira do rapper Emicida, a qual possui trechos como "Dei todo amor, tratei como flor,

mas no fim era uma trepadeira" e "Mas você não dá, ou melhor, dá, mas pra todo mundo!", um grupo de feministas fez protesto antes de um show do rapper no Sesc Pinheiros, São Paulo.

De acordo com a UOL, as mulheres exibiam cartazes com frases chamando o cantor de machista e femicida. Ainda segundo o site, a cena onde uma mulher recebe uma surra de espada de São Jorge, como no trecho "Merece era uma surra de espada de São Jorge, um chá de comigo ninguém pode", foi simulada.

Emicida respondeu durante seu show que defende a liberdade sexual feminina e que as mulheres devem ser livres para serem o que quiserem, inclusive trepadeiras.

