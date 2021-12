Mulheres de Mr. Catra vão escolher nova esposa para o cantor

Mr. Catra declarou que está à procura de mais uma esposa. A escolhida, no entanto, terá que passar pela seleção das outras quatro mulheres do funkeiro. "Homem não entende de mulher. Já viu uma fêmea enganar outra? Elas sabem das coisas", disse ele, em entrevista à coluna Retratos da Vida.

O cantor revelou que não ter voz ativa na decisão, mas já andou dando uma olhada nas candidatas. "Rapaz, tem muita mulher gostosa. Está lotado, chovendo gatas. Mas não tenho preferência. O que vier tá bom. Eu gosto é de mulher, do jeito que for", disse.

Catra disse ainda que já perdeu as contas de quantas mulheres se inscreveram após fazer o anúncio da vaga no último domingo, no Facebook e Instagram. Mas, segundo ele, já passam de 100.

Bom Dia Filharadaaa... "Hoje acordei querendo mais uma esposa... marca aí uma amiga gata, para o papai conhecer." To ancioso para conhecê lá! Hahaha Uma foto publicada por Mr Catra (@mrcatrareal) em Nov 11, 2014 at 6:53 PST

adblock ativo