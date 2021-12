Mulher que causou ciúme em Ivete diz: 'Confie no seu taco!'

A mulher que causou ciúme em Ivete Sangalo durante show em Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, respondeu a cantora em publicação nas redes sociais neste sábado, 2. "Confie no seu taco!", disse Carla Verde.

Ivete parou a apresentação duas vezes ao ver o marido, o nutricionista Daniel Cady, conversando uma mulher no camarote do evento, no dia 1º.

"Ainda falou que ia passar a zorra em mim.!!! Kkkk e uma piada ...meu nome e Carla Verde...que estresse é esse...", completou a loira. Ela compartilhou, ainda, o vídeo em que Ivete aparece reclamando com o marido. Veja a resposta:







Ivete confie no seu taco !!! Essa de ciúme de Daniel seu esposo conversando comigo no camarote !!! Quem e essa... Posted by Carla SV on Sábado, 2 de janeiro de 2016

O caso gerou grande repercussão na internet depois que o vídeo do momento foi compartilhado. "Quem é essa daí, papai? Tá cheia de assunto. Vou chegar rumando", disse Ivete, demonstrando impaciência. Assista o momento:

Música

Música

A cena protagonizada por Ivete virou tema de música. A composição do cantor Leandro Rocha, intitulada de "Quem é Essa aí, Papai?", brinca com o que a cantora disse ao marido durante o show.

"Estou daqui, mas estou lhe vendo. Estou de olho em você, papi", avisa Ivete na letra. "Esse é aí já é casado, mainha. Já conhece a porta do céu", completa.

Confira a música:

