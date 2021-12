Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho, está grávida do cantor Naldo. Ela já havia engravidado do marido antes, mas perdeu o bebê em março deste ano. As informações são da coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra".

No último domingo, 27, Ellen postou uma foto com o filho Victor, de 14 anos, de uma relação anterior, e uma tia que não via há algum tempo, e, vários seguidores questionaram sobre uma possível gravidez da ex-dançarina.

Assim como a esposa, Naldo também tem um filho adolescente de uma relação antiga. O jovem se chama Pablo Jorge e já assumiu diversas vezes ser contra o casamento do pai com Ellen.

