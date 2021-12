Mulher Moranguinho desabafa sobre polêmica com ex de Naldo

Ellen Cardoso, a mulher moranguinho e atual namorada de Naldo, desabafou em uma rede social, na tarde desta sexta-feira, 24, após ter sido chamada de prostituta pelo filho do cantor e criticada pela ex-mulher dele, Branka Silva.

Confira o desabafo dela: "Estou muito triste com essa situação envolvendo minha vida pessoal,mas não necessita ser muito inteligente p perceber que a Srt Elizete vulgo Branka Silva não se queixou em nenhuma momento de atitudes cometidas por mim,pois nunca houve,então a maneira que ela e seu filho encontraram p me atacar foi um palavreado chulo de baixo escalão(sic), que acredito eu que sua ignorância não permita que ela saiba que esta cometendo um contra minha moral. Quando conheci meu marido há três anos atrás ele fazia shows no valor de 800 a 1000 reais e o único bem que ele tinha de fato eram 2 apartamentos pequenos em uma comunidade, apartamentos que foram deixados pra ela no divórcio. Nossa relação trouxe uma grande evidencia p meu marido,sendo ele muito dedicado e talentoso, muitas portas começaram a se abrir, com o aumento do cachê ele imediatamente assumiu uma divida comprando um carro p ela e se prontificou a arcar com todas as despesas dela e de seu filho, e até poucos dias ela não trabalhava, sendo assim sustentada por ele, desde academia, tratamento dental, colocação de aparelho, faculdade, cabelo, unhas de porcelana, roupas e remédios em fim (sic), até uma TV que queima ele tem pagar o conserto. Eu como atual esposa e querendo evitar qualquer tipo de problema nunca me impus a nada", escreveu.

