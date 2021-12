Mulher Melão quer assegurar 'patrimônio' de R$ 1 milhão

O nome 'artítisco', Mulher Melão, refere-se a outra parte do corpo, mas o fato é que Renata Frisson está mesmo é preocupada com seu bumbum.

Ela pretende colocá-lo no seguro para garantir o título de musa do fio-dental. Segundo ela, em entrevista ao portal Ego, os orçamentos ainda estão sendo feitos.

"Estou vendo as cotações e as coberturas, mas tenho que garantir a segurança do patrimônio. Meu corretor está tentando um seguro de R$ 1 milhão", disse.

Na última quarta-feira, 8, ela postou em seu Instagram uma foto de biquíni. Justificativa aceita!

😉 Uma foto publicada por MULHER MELÃO (@mulhermelao) em Abr 8, 2015 às 10:09 PDT

