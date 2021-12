Mulher diz que teve filha e pede pensão a Liam Gallagher

Liam Gallagher, ex-vocalista da banda de rock britânica Oasis, está sendo processado em um tribunal de Nova York por uma mulher que alega que ele é o pai de sua filha e que pede pensão, informou o "New York Post" nesta quarta-feira, 17.

Um porta-voz do cantor se recusou a comentar o caso, e se limitou a dizer que os advogados de Gallagher tomariam as providências necessárias.

O New York Post informou em seu site que a mulher entrou com uma ação contra o cantor de 40 anos no Tribunal de Família Manhattan, reclamando ajuda financeira para a criança de um ano de idade.

O jornal disse que o caso, catalogado como "anônimo contra anônimo", foi analisado pelo juiz Matthew Troy na última sexta-feira em uma audiência preliminar e adiado até o final deste mês.

A jovem em questão seria uma especialista em entrevistas com celebridades.

No sábado, 13, o jornal britânico The Sun afirmou que uma estrela do rock britânico tinha sido processada pela mãe de um suposto filho ilegítimo e que estaria exigindo 3 milhões em indenização.

Liam Gallagher é casado com a ex-vocalista do All Saints, Nicole Appleton. Ele tem três filhos: uma menina de um caso extraconjugal durante seu primeiro casamento com a atriz Patsy Kensit, e dois meninos, um com Patsy Kensit e um com Nicole Appleton.

Gallagher é o vocalista da Beady Eye, banda que formou após a separação do Oasis, em 2009, que incluía seu irmão Noel.

Ele afirma ter abandonado o estilo de vida rock and roll que levou por um longo tempo.

