Mulher de músico do Guns N'Roses é assaltada no Recife

A mulher do guitarrista Richard Fortus, da banda Guns N´Roses, foi assaltada na tarde desta segunda-feira, 14, na frente do hotel onde o grupo está hospedado, na orla da praia de Boa Viagem, no Recife. Ela chegava do almoço, quando dois homens se aproximaram e levaram sua bolsa.

Os fãs da banda americana que fazem plantão na frente do hotel ainda tentaram alcançar os ladrões, sem sucesso. O grupo chegou no domingo, 13, e faz show nesta terça-feira, 15. Não houve registro de queixa do roubo na polícia, mas a Secretaria de Defesa Social designou um delegado para investigar o caso. O policiamento na área do hotel foi reforçado.

adblock ativo