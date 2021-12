Mulher de Marcos Mion nega fim de casamento

A blogueira Suzana Gullo negou que seu casamento com o apresentador Marcos Mion tenha chegado ao fim.

"Não procede", disse Suzana à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Os rumores sobre uma possível separação e de que Mion teria deixado a casa da família, em São Paulo, cresceram após a aproximação do apresentador com a atriz Deborah Secco. Eles estão em cartaz com a peça "Mais uma vez amor" e andam viajando o país com a turnê da montagem.

Suzana é casada com o apresentador há oito anos. Juntos, eles têm três filhos.

adblock ativo