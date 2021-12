Mulher de Júlio César é roubada após jogo do Brasil no Ceará

A modelo e mulher do goleiro Júlio César, Susana Werner, foi assaltada na noite desta quarta-feira, 19, em Fortaleza, após o jogo entre Brasil e México. Após ver a vitória da equipe do marido por 2 a 0 nos mexicanos, Susana estava em um veículo, quando foi rendida por três criminosos, de acordo com a Delegacia de Turismo de Fortaleza. Os bandidos levaram todos os pertences dela, inclusive sua aliança de casamento.

"Me levaram tudo, com arma na cabeça. Obrigada, meu Deus, por estar viva. Não sei como voltarei para o Rio amanhã, essa noite vai ser longa. Sem passaporte, sem identidade, sem carteira de motorista, sem cartões de crédito, sem dinheiro, porém com vida. Isso em Fortaleza, na Avenida Virgílio Távora", disse a modelo em seu perfil no Facebook, falando do seu sentimento de insegurança: "Não se pode sair de casa à noite pelo Brasil".

