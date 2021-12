Mr. Catra se veste de mulher e brinca: "ninguém me pegaria"

Usando batom e uma peruca ruiva, o funkeiro Mr. Catra gravou um comercial do Dia das Mães para uma rede de eletrodomésticos. Ele, que é poligâmico e tem 29 filhos, assinou um contrato de longo prazo para ser garoto-propaganda da rede durante as datas comemorativas do ano.

"Ainda bem que não sou mulher porque feio assim ninguém iria me pegar", brincou o funkeiro, durante as gravações.

O músico ainda se emocionou ao falar das mães: "Lembrei das minhas duas mães e de como elas são importantes na minha vida. Aliás, as mulheres em geral".

