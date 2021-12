Mr. Catra deseja bom dia com três mulheres na cama

Famoso por seu sucesso com as mulheres, o Mr. Catra desejou um bom dia para muito marmanjo ficar babando. O cantor postou uma foto no Instagram, nesta sexta-feira, 17, debaixo do lençol com três mulheres na cama.

"Bom dia meus filhos... Eu desejo uma SEXTA - FEIRA muita gostosa para vocês!", escreveu o cantor.

A imagem logo repercutiu entre os seguidores. "Soberano", disse um fã do cantor.

Mr. Catra é casado com quatro mulheres e tem 27 filhos com idades entre 3 e 23 anos.

