O Ministério Público de São Paulo vai investigar os ataques racistas feitos à jornalista Maju Coutinho, moça do tempo do Jornal Narcional, nesta sexta-feira, 3.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o MP abriu um procedimento investigatório criminal para apurar quem são os autores dos comentários feitos na página oficial do JN no Facebook.

Vários famosos apoiaram Maju, além da produção do JN, que tirou uma foto com a hashtag #somostodosmaju. A jornalista, no Twitter, foi curta contra os racistas: "Beijinho no ombro", escreveu ela.

MP vai investigar racismo contra jornalista da Globo

