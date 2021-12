Morre o pai do cantor Leonardo aos 78 anos

Morreu na madrugada deste domingo, 11, por volta das 3 horas, em Goiânia, o pai do cantor Leonardo. Avelino Costa, de 78 anos, estava internado Hospital Anis Rassi por conta enfisema pulmonar, que se agravou com o passar dos dias, conforme informou a assessoria de imprensa do cantor sertanejo.

Segundo informações do G1, o corpo será velado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 13h30. O enterro está marcado para as 17h, no mesmo túmulo onde o cantor Leandro, morto em 1998, foi enterrado.

Em agosto do ano passado, Leonardo chegou a postar uma foto abraçado com o pai. Na legenda da imagem, o cantor fez uma declaração de amor e respeito. "Meu pai #Avelino! O espelho da nossa família. Meu grande amigo, ídolo e companheiro! Te amo!".

