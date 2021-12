Morre, aos 99 anos, a mãe do cantor Gilberto Gil

Morreu, na manhã deste sábado, 23, a mãe do cantor Gilberto Gil. Claudina Passos Gil Moreira, de 99 anos, estava internada no Hospital Português, na Barra, em Salvador. Ela foi hospitalizada com um quadro grave de pneumonia. Segundo da família, Claudina teve falência múltipla dos órgãos.

Segundo informações da assessoria de comunicação de Gil, o sepultamento da matriarca acontecerá neste domingo, 24, às 10h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, na capital baiana.

Gilberto Gil, que está no Rio de Janeiro, está embarcando para Salvador para se despedir da mãe. Flora Gil, esposa do cantor, está na capital baiana.

Pelo Twitter, ela comentou o falecimento de Claudina. "Em tempos virtuais, 'usar' a rede para falar de morte é para mim ainda muito estranho. Mas como a mãe de Gil, Dona Claudina, morreu hoje... pela manha, e quero que todos os nossos amigos fiquem sabendo, uso a rede para facilitar a comunicação e avisa-los que o enterro será amanhã", escreveu ela.

Além de Gilberto Gil, Claudina deixa mais uma filha, Gildina Passos Gil Moreira, nove netos e muitos bisnetos.

