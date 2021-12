Morreu, na madrugada desta terça-feira, 14, em Salvador, a mãe do cantor Magary Lord. A notícia foi divulgada pela assessoria de comunicação do próprio cantor por meio do perfil do artista no Facebook. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de dona Edvalda Pereira Chagas, mãe de Magary Lord", informa o comunicado.

O corpo de Edvalda, de 70 anos, será enterrado no Jardim da Saudade, em Brotas, às 17h. O velório acontece neste momento, na capela do cemitério onde ela será sepultada. Amigos e familiares já acompanham a cerimônia desde o início da manhã.

Edvalda começou a passar mal por volta das 3h da madrugada, quando foi levada para o Hospital Evangélico, em Brotas, bairro onde ela residia. Ao chegar na unidade de saúde, ela já estava morta. Segundo os médicos, a mãe de Magary teve um infarto fulminante.

Relação com Magary - Além do criador do black semba, Edvalda tinha mais 11 filhos, sendo Magary o décimo primeiro.

A relação do criador do black semba com a mãe é descrita por amigos como forte e fraterna. Tanto que ela participava ativamente da vida artística e profissional do filho.

Para homenagear e retribuir o carinho da mãe, Magary dedicou seu último CD e o DVD, gravado no Teatro Vila Velha, à dona Edvalda. Ela, inclusive, aparece na abertura do clipe da música "Tumba Tá".

Na madrugada desta segunda, 13, após passar o Dia das Mães ao lado de Edvalda, Magary gravou a música "Mamacita", que, apesar de não ser uma homenagem à mãe, faz referência à matriarca. Ela, no entanto, não pode ouvir a gravação.

Juracy dos Anjos Morre a mãe do cantor Magary Lord

adblock ativo