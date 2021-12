Morre a mãe do cantor Durval Lelys

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 15, Tereza de Jesus Lélis Tavares, mãe do cantor Durval Lelys, aos 88 anos. Dona Tereza, como era conhecida, morreu de forma natural enquanto dormia em casa, no bairro de Busca Vida, em Salvador.



A assessoria do cantor informou que velório de Dona Tereza já está acontecendo no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. O enterro será às 15h30.

adblock ativo