Moranguinho vira alvo de internautas após erro de português

Ellen Cardoso, mais conhecida como "Mulher Moranguinho", foi alvo de deboche dos internautas ao cometer um erro de português na legenda de uma foto que postou em seu Instagram na tarde deste domingo, 7.

Moranguinho postou uma montagem com fotos dela pronta para o casamento do irmão, que aconteceu na noite do último sábado, 6. Na legenda, ela escreveu a palavra "casula" ao invés de "caçula", em referência ao irmão mais novo. "Sobre ontem? A noite foi maravilhosa! Fui madrinha de casamento do meu irmão casula", escreveu a dançarina.

Os seguidores apontaram o erro no comentários, não deixando passar despercebido: "Caçula, morangueiro! É caçula"; "O negócio do trabalho dela era só rebolar mesmo porque não pode abrir a boca"; "Caçula anta!"; "Quando tenho duvida na maneira correta de escrever eu procuro no dicionário, pois o erro ai foi gritante", replicaram.

Em contrapartida, a mulher do cantor Naldo respondeu aos comentários depreciativos afirmando que comete vários erros porque nunca aprendeu bem a língua portuguesa. "Parabéns vcs aprenderam muito bem a língua portuguesa embora ela seja muito difícil e complexa, eu realmente nunca fui muito boa e cometo vários erros. Mas em compensação recebi uma educação familiar incrível,aprendi a respeitar e amar o próximo e não perder tempo com coisas pequenas e que não fazem a menor diferença diante dos meus princípios e personalidade. Aprendi que quem perdi tempo se preocupando e procurando defeitos nos outros não evolui e vive preso a detalhes que jamais lhe tratam felicidade #ficaadica Deus abençoe a vida de vcs", postou.

