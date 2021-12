Moraes Moreira voltará ao Carnaval em dose dupla

Os fãs de Moraes Moreira já podem comemorar. O cantor - que no ano passado não desfilou devido a um problema com a Bahiatursa (na época, o órgão estadual informou que foi incompatibilidade com a agenda do artista) - voltará neste Carnaval em dois dias: na quinta-feira, na abertura oficial na festa na Barra-Ondina, e na terça, fechando a folia no clima de nostalgia do Pelourinho.

No primeiro dia, Moraes puxará um trio independente ao lado do filho, o músico Davi Moraes. A parceria se repetirá no palco que será montado no Centro Histórico. E, nos 30 anos da axé music, claro, o cantor do clássico 'Chame Gente' (que dá nome a esta coluna) prepara um especial para comemorar o momento.

Antes do Carnaval, no entanto, ele estará em Praia do Forte, no dia 31, ao lado de Carlinhos Brown e Armandinho, no baile carnavalesco que será realizado na antiga pista de pouso do recanto turístico.

