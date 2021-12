Monique Evans mantém agenda atribulada mesmo após término

Apesar de o namoro de Monique Evans não ter vingado, a loira não se deixou abater e encontrou forças para continuar sua rotina. Nesta segunda-feira, 18, ela contou a seus seguidores que estaria com a agenda cheia de compromissos.

Ela escreveu, em seu Twitter: "Bom dia.. Dia de treinar, massagem, unha, reunião, psicóloga... Correria que faz bem! Levanta, sacode a poeira e dá 5 pivôs por cima!".No domingo, 17, a loira revelou que o namoro não teria ido à diante porque os dois moram em lugares diferentes. Em seu Twitter, ela anunciou o término.

"Gostaria de anunciar que o namoro não vingou! Eu avisei que depois de 4 anos tinha que ser algo diferente! Ele mora longe!", começou. Em seu Instagram, ela ainda desabafou que tem novos projetos para a vida e que precisa de um companheiro que esteja disposto a acompanhá-la.

"Parem de dizer que estou namorando, porque vi que não vai dar certo! Ele mora longe e eu tenho mil projetos e uma vida nova pra viver! Ou alguém se joga comigo de cara, ou tava ótimo sozinha! Valeu pelo carinho, amizade e os beijinhos de 10 dias atrás!", disparou.

"Aconteceu sem querer! Foi ele que me ligou, mas não era o que eu esperava! Quero alguém que venha junto! Gosto de ficar sozinha! O Programa era uma brincadeira pra gente rir, se pintasse alguém ia ser bom! Mas adoro não ter mais esse problema!", explicou, se referindo ao quadro do programa 'O Melhor do Brasil', de Rodrigo Faro, em que ela procurava um namorado.

Ela ainda brincou, também nas redes sociais: "Conto tudo aqui,porque se virem ele com outra... Já vou virar traída!". No último dia 11, o colunista Leo Dias noticiou que Monique Evans estaria mesmo feliz da vida curtindo um novo amor. Ao que ela confirmou, em seu Twitter.

Ela escreveu: "Minhas novidades: saí desse quarto e fui à luta, tenho malhado quando dá, estou cuidando de mim e tentando esquecer os outros... Apaixonada".

E a apresentadora ainda reforçou as suspeitas de que o seu escolhido seria Bruno Voloch, primo de Luciano Szafir, ao replicar uma mensagem de um fã, que dizia: "Gente, não é por nada não, mas eu já estou seguindo o Bruno Voloch".

Mais cedo, ela havia jantado com o suposto namorado e se derreteu: "Noite deliciosa, jantar perfeito, presente maravilhoso... Homem dos sonhos! Pensei que não podia mais sentir isso, mas Deus está me dando outra chance!".

adblock ativo