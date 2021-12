Monique Evans já tem namorado novo

Após tantos problemas que a fizeram chorar, parece que Monique Evans encontrou uma forma de sorrir. Ao que tudo indica, a ex-modelo estaria namorando o jornalista Bruno Voloch, que é primo do ator Luciano Szafir.

O casal foi visto junto em um jantar romântico na pizzaria Capricciosa, no Rio de Janeiro. Bruno já foi casaso, é judeu e tem dois filhos, segundo o jornalista Leo Dias.

Por conta desse início de namoro, a produção do programa O Melhor do Brasil teria cancelado o quadro onde Monique procurava um namorado.

Para confirmar essa história, a coluna ligou para Monique Evans, que respondeu com uma outra pergunta: "Por quê?". Em seguida, ela desenvolveu o assunto, confirmando que os dois estão sim se conhecendo melhor.

"Não beijei. Continuo do meu jeito, mas está muito mais sério do que beijos e essas coisas", disse Monique.

Na noite do útimo domingo, 10, a loira postou uma foto sorrindo em sua página do Facebook provocando à todos aqueles que gostariam de vê-la triste e depressiva, dizendo que eles não conseguiriam o que queriam.

Monique esteve internada em uma clínica no Rio de Janeiro por uma semana para tratamento de uma profunda depressão. Seu quadro teria se agravado depois de uma suposta discussão com a filha Bárbara Evans, quando a atriz saiu do reality show A Fazenda.

