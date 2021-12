Monique Evans faz desabafo em redes sociais

A ex-modelo e atriz Monique Evans, que deixou um clínica psiquiátrica na última sexta-feira,18, fez um desabo neste sábado, 19, nas redes sociais. Evans parece ter se irritado com os comentários feitos sobre sua internação.

"Chatos! Vocês não sabem de nada! Estão me xingando, me julgando... E fui eu que tentei me matar e me internaram por 15 dias? Acho que estão tentando reverter a história! Não existe certo ou errado. Existem pessoas sonhadoras! Quer falar mal? Vai tomar no c..! Estou me tratando... Posso falar o que quiser!", escreveu a ex-modelo.

Chatos!!!!!! Vcs não sabem de nada!!! Estao me xingando, me julgando .. E fui eu q tentei me matar e… https://t.co/B5YU79GUwK — Monique Evans (@moniquevansreal) October 19, 2013

