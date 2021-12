Modelo xinga manifestantes que fizeram protesto em desfile

A modelo Hollie-May Saker, de 18 anos, não gostou nem um pouco de ser "atacada" por duas integrantes do grupo feminista Femen enquanto desfilava pela grife Nina Ricci, em Paris, nesta quinta-feira, 26.

Em seu perfil no Twitter, Hollie, que teve o braço levantado por uma delas enquanto passava pelo pit dos fotógrafos, xingou as manifestantes de "vacas" e disse que por pouco não bateu nelas.

"Aquelas vacas arruinaram meu desfile e ainda esfregaram aqueles peitos moles na minha cara", escreveu a modelo em um dos posts. "Eu quase virei e bati nela, porque fiquei muito irritada, mas não queria arruinar o desfile mais do que elas já haviam feito", disse.

As manifestantes invadiram a passarela com os seios à mostra e o copo pintado com os dizeres "Modelo, não vá para o bordel" e "Ditaterror da moda".

Confira o vídeo do protesto:

