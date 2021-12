Modelo português que matou amante é condenado a 25 anos

O modelo português Renato Seabra, de 23 anos, foi condenado nesta sexta-feira a uma pena mínima de 25 anos de prisão e a uma máxima de prisão perpétua por assassinar seu amante, o conhecido jornalista luso Carlos Castro, em um quarto de um hotel de Nova York em 2011.

Segundo a Promotoria de Manhattan, Seabra foi condenado depois que um júri de Nova York declarou no final de novembro que o português era culpado por ter espancado, estrangulado e mutilado seu amante até matá-lo.

Os fatos ocorreram no dia 7 de janeiro de 2011, depois que Seabra e a vítima viajaram para Nova York para passar alguns dias na cidade e ficaram hospedados em um hotel na Times Square.

Seabra, natural da cidade portuguesa de Cantanhede, reconheceu que estrangulou Castro, bateu fortemente em sua cabeça com um televisor e o apunhalou com um saca-rolhas, que depois usou para cortar os testículos de seu amante.

O médico legista determinou que a morte de Castro foi causada por diversos ferimentos no pescoço e na cabeça causados por um objeto específico.

Após matá-lo, o condenado tomou banho, roubou aproximadamente US$ 1,6 mil da vítima e deixou o hotel. Um empregado do estabelecimento encontrou a vítima no solo do quarto com o corpo mutilado.

Após ser detido, o condenado ficou preso na unidade psiquiátrica do hospital Bellevue de Manhattan e durante o julgamento, o advogado de defesa, David Touger, alegou ao júri que Seabra assassinou Castro, de 65 anos, por conta de sua "loucura".

No entanto, a promotoria assinalou que no julgamento ficou provado que Seabra agrediu violentamente Castro porque estava "zangado" porque a vítima tinha colocar um ponto final na relação.

adblock ativo