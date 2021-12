Modelo Ísis Gomes faz ensaio de lua de mel

A modelo Ísis Gomes mostrou todas as faces de uma noiva. Em um ensaio para Maison Gabriela, a gata posou para as lentes do fotógrafo Nelson Miranda e produção da Sweet Hair São Caetano do Sul.

O ensaio apresenta todo o encantamento e magia do dia de uma noiva até a ousadia e sensualidade, preparada para a lua de mel. De lingerie e grinalda, a loira mostrou que esta com o corpo em forma e que, sem dúvida, é uma noiva apressadinha.

"Se deixar, eu caso de lingerie, tamanho é o meu desejo para chegar logo esse dia", disse a popozuda, que faz qualquer marmanjo babar e pedir para ser o noivo.

Nas redes sociais, Ísis brincou com a situação: "Se a Preta Gil casou eu também posso".

adblock ativo