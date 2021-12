Modelo internacional salva filho de afogamento

A modelo Heidi Klum passou por um baita susto em uma praia do Havaí no último domingo, 31. Isso porque o filho da apresentadora do programa "Project Runway", de 7 anos, quase morreu afogado em uma localidade conhecida como Oahu, onde a família passava férias.

De acordo com a revista americana "US Weekly", que divulgou a ocorrência nesta terça-feira, 2, Heidi teria se jogado ao mar para salvar o pequeno Henry.

Em entrevista à publicação, a modelo afirmou que ficou assustada no momento do incidente. "É claro que, como mãe, me assustei muito por meu filho e por todos os que estavam na água", declarou ela, afirmando que o filho "é um bom nadador e conseguiu nadar até a praia. Conseguimos tirar todos [do mar]".

Além de Henry, duas babás da criança também se afogaram após uma grande onda tê-los atingido.

adblock ativo