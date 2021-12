Modelo gordinha ganha cachê de R$ 60 mil por sessão de fotos

Uma das modelos gordinhas mais conhecidas na moda internacional, Flúvia Lacerda revelou no programa "De Frente Com Gabi" que vive em Nova York com o bolso cheio. "Meu cachê é de mais ou menos 30 mil dólares (R$ 60 mil) para uma sessão de fotos". Flúvia disse que o Brasil não valoriza seu trabalho. "Aqui, a gordinha é sempre a empregada ou a amiga engraçada", reclama.

