A modelo Tati Neves, que fez um vídeo de Justin Bieber dormindo, disse que não queria que as imagens fossem divulgadas. De acordo com a ela, o vídeo era para ser visto apenas por uma amiga, mas a morena não explica como as imagens caíram na internet.

No vídeo, mostra o cantor dormindo, enquando a brasileira solta beijos para a câmera. Depois que as imagens ganharam repercussão na internet, Justin Bieber negou que tenha feito sexo com a modelo. Já a jovem, que chegou a ser procurada por sites norte-americanos, preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

O cantor esteve no Brasil para realizar dois shows em São Paulo e Rio de Janeiro.



Confira o vídeo de Justin Bieber dormindo:

Modelo diz que não queria divulgar vídeo de Justin Bieber

