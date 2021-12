Modelo desabafa sobre "book rosa" de seriado

A modelo Laís Ribeiro, a mais nova angel da Victoria's Secret, usou o Instagram nesta terça-feira, 23, para responder a um seguido que falou sobre o "book rosa" - denominação para prosituição no mundo da moda que é um dos temas do seriado Verdades Secretas, da Globo.

Confira o desabafo:

"A maioria dos profissionais da moda que estão assistindo a essa novela estão indignados, não pelo fato de que acreditamos que essa tal #bookrosa não exista, como meu amigo já comentou, acredito que isso deve acontecer em todos os setores, nossa indignação é mostrar somente a parte errada do nosso trabalho, e não o esforço que tivemos que fazer para chegarmos onde estamos. Sou um exemplo vivo disso. Não comecei tão nova, mas tive que ficar longe da família, amigos e principalmente meu filho que era muito pequeno na época. Sofri muito com a distância, a língua e com a dureza que é ser modelo. Muitas pessoas pensam que desfilamos, tiramos fotos e ponto. Atrás disso tudo temos um time de fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros, estilistas, manicure, pessoas que nos vestem, as queridas tias que passam a roupa, e que tem a maior paciência do mundo com a gente. Muitas pessoas estão envolvidas e cada um exerce uma função para que o nosso trabalho seja bem realizado. Já estou há 6 anos no mundo da moda e nunca me ofereceram coisa do tipo. A maioria das modelos que conheço têm dignidade, são muito fortes, pacientes e batalham por uma vida melhor. Infelizmente a novela vai fazer sucesso pelo fato de que está abordando um assunto polêmico e é isso que o povo gosta. Mas sinceramente gostaria que mostrassem os dois lados da moeda. Espero que o povo brasileiro não tire conclusões precipitadas sobre o nosso trabalho após essa novela. Vale lembrar que isso existe e vai continuar existindo não só no mundo da moda, mas em todo e em qualquer tipo de trabalho, isso se chama a realidade da vida, cabe a você escolher qual realidade se encaixa melhor! #ModeloComOrgulho"

