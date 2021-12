Modelo de biquíni cria polêmica nas redes sociais

A revista Marie Claire, da Globo, retificou uma nota em seu site, nesta quarta-feira, 9, sobre a modelo Izabel Goulart, depois de comentários de internautas questionarem a utilização do termo "perfeito" para designar o corpo muito magro da top brasileira da Victoria´s Secret.

Em update ao material, a revista diz que "após a publicação desta nota, acompanhamos a reação das leitoras nos comentários e nas redes sociais e, de fato, reconhecemos que muitas delas (vocês) tinham razão. O texto não estava de acordo com a linha editorial de Marie Claire, que é a favor da diversidade e de um padrão de beleza saudável".

A notícia se originou de postagem de foto pela modelo no Instagram em despedida da cidade, na cobertura do Hotel Fasano, com uma foto de biquíni. Na imagem, a top mostra o corpo com a beleza do Rio de Janeiro ao fundo.

E você? Concorda que beleza não pode ser definida em padrões do tipo "corpo perfeito"? Participe e vote na enquete!

adblock ativo