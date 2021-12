Modelo briga com a mulher, dá tiros e é preso

O modelo Álvaro Jacomossi, 32, foi preso em flagrante, ontem, após dar tiros na área externa do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Testemunhas relataram à polícia que o fato ocorreu após uma briga entre Jacomossi e a sua mulher. Ele pagou fiança de R$ 1.866 e foi liberado. Após os disparos, o modelo tentou fugir, escondendo-se na mata e entrando no mar, mas foi capturado. A arma não foi encontrada. Suspeita-se que ele a tenha jogado no mar. Por meio das imagens das câmeras do circuito interno de segurança, os policiais identificaram o modelo como o autor dos tiros. Em nota, Jacomossi negou a briga e disse que os disparos foram feitos com uma arma de chumbinho em comemoração ao filho que acabara de nascer.

