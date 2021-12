Modelo baiana plus size honra o Brasil no Caribe

A gordinha mais bonita da Bahia é a única modelo plus size a representar o Brasil no Puerto Rico Plus Week 2012, evento de moda e beleza que acontece desde o último final de semana na cidade de San Juan, em Porto Rico. Os 95 kg distribuídos nos seus 1,73 m de altura poderiam ser considerados um problema para muita gente, mas Hannah Perez tem a autoestima lá em cima e promete fazer bonito nos mares do Caribe.

Antes de embarcar, a baiana de 19 anos relembrou sua trajetória e mostrou que não está no mundo a passeio. Determinada a virar atriz, Hannah se mudou para a Cidade Maravilhosa depois que passou no vestibular para o curso de produção cultural na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, de repente, viu sua vida tomar rumos diferentes.

"Desde criança eu queria ser atriz. A faculdade no Rio foi uma desculpa, senão meu pai não deixaria eu ir. Só que eu cheguei lá e começaram a surgir trabalhos como modelo, algo que eu não esperava mesmo", conta.

Mas nem sempre a sorte sorriu para ela. Aos 15 anos, um diretor de teatro apareceu em Salvador, sua cidade natal, para realizar testes de elencos. Hannah, que nunca teve de medo de tentar, logo se inscreveu.

Foi quando ouviu que nunca iria conseguir nada porque era muito gorda. "Isso nunca foi um trauma pra mim, mas eu queria muito ser atriz, então emagreci 45 kg. Depois acabei relaxando, vi que não valia a pena".

Atualmente, a menina do IAPI que mora na Ilha do Governador está focada em conseguir uma vaga na Globo ou na Record. Para isso, quase todos os dias cruza o Rio de Janeiro com o objetivo de fazer testes. Segundo ela, agora que está famosa deve rolar mais fácil.

Hannah não descarta uma possível participação no Miss Brasil Plus Size 2012, mas diz que já recebeu pedidos para que desista da competição: "Algumas meninas vieram falar que se eu concorrer, elas não terão chance. Não quero quebrar a autoestima delas. Então eu ainda estou pensando, até porque não é bem meu objetivo, eu quero ser atriz. Mas veja bem, não estou descartando: um título é um título".

