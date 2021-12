Modelo baiana é a mais sexy do mundo, segundo site

O site Models.com divulgou nesta sexta-feira, 7, a atualização da lista com as 25 modelos mais sexies do mundo. A primeira colocada, merecidamente, foi a modelo baiana Adriana Lima. Na verdade, elase manteve na posição que ocupa desde 2010.

Outras brasileiras também apareceram na lista: Gisele Bündchen ficou em segundo lugar, seguida de Alessandra Ambrosio (7º), Isabeli Fontana (10º), Izabel Goulart (12º), Ana Beatriz Barros (21º), Emanuela de Paula (22º), Cíntia Dicker (23º) e Laís Ribeiro (25º).



Confira a lista completa das modelos mais sexies do mundo:

1- Adriana Lima

2- Gisele Bündchen

3- Candice Swanepoel

4- Rosie Huntington Whiteley

5- Kate Upton

6- Miranda Kerr

7- Alessandra Ambrosio,

8- Doutzen Kroes

9- Lara Stone

10- Isabeli Fontana

11- Anne Vyalitsyna

12- Izabel Goulart

13- Irina Shayk

14- Behati Prinsloo

15- Alyssa Miller

16- Erin Heatherton

17- Bar Refaeli

18- Lily Aldridge

19- Edita Vilkeviciute

20- Lindsay Ellingson

21- Ana Beatriz Barros

22- Emanuela de Paula

23- Cíntia Dicker

24- Marloes Horst

25- Laís Ribeiro

