Mister Brasil fica pelado para apresentadora e o tempo fecha

Uma sessão de fotos trouxe mais complicação do que benefícios para o Mister Brasil Thiago Ximenes. Isso porque a namorada do rapaz não gostou nem um pouco de saber que a apresentadora do Mulitshow, Graciella Carvalho, estava no estúdio no momento em que o modelo ficou pelado para as fotos.

Ao saber disso, a agora ex-namorada de Thiago deu um fim na relação deles. Pelo visto, o ex-amor do Mister Brasil tomou a melhor atitude, uma vez que a assessoria de Thiago e Graciella informou que os dois estariam "começando a se relacionar". A propósito, as fotos que provocaram o desentendimento foram feitas por Venessa Dalcenco.

