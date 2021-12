Missa de 30 dias de Regina Dourado será realizada no dia 27

Familiares da atriz baiana Regina Dourado informam aos amigos e fãs da intérprete que a missa de 30 dias de sua morte acontecerá na próxima terça-feira, 27, às 19h, na Igreja da Vitória, no Corredor da Vitória. A atriz, que lutava contra um câncer de mama desde 2003, morreu no último dia 27 de outubro, no Hospital Português, em Salvador, vítima de complicações da doença.

Formada em dança pela Universidade Federal da Bahia, Regina Dourado iniciou a carreira de atriz aos 14 anos, fazendo sua primeira participação em TV como apresentadora do Jornal Hoje, à época veiculado pela TV Aratu.

Pela Rede Globo, atuou, sempre com destaque, em diversas novelas e séries, como Lampião e Maria Bonita, Pão Pão Beijo Beijo, Roque Santeiro, Tieta do Agreste, Tropicaliente, Anjo Mau, O Rei do Gado, Explode Coração, Terra Nostra, Esperança e América. Na Record, participou de Bicho do Mato (2006) e Caminhos do Coração (2007), seus últimos trabalhos em televisão.

No cinema, atuou em inúmeros longas-metragens como Espelho d'Água - Uma Viagem no Rio São Francisco (2004), No Coração dos Deuses (1999), Corisco & Dadá (1996), Tigipió - Uma questão de Amor e Honra (1986) e O Baiano Fantasma (1984). Em 2003, lançou seu primeiro livro Quero Comer!!!, pela Ediouro, de receitas da culinária regional.

Seu último trabalho como atriz foi na peça A Paixão de Cristo, em 2012, dirigida pelo irmão, o diretor teatral Paulo Dourado, onde atuou como Maria, a mãe de Jesus. Reconhecida pela força interpretativa, Regina deixou um filho, Leonardo, e a memória de personagens inesquecíveis.

