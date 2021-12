Miss Santa Catarina vence concurso Plus Size

A modelo Aline Zattar, de Santa Catarina, foi eleita a Miss Brasil Plus Size na noite de sábado, 30. O concurso foi voltado para modelos com manequim acima de 44. Aline Zattar, que vai representar o Brasil no Miss Universo Plus Size, levou um carro zero quilômetro e um contrato com uma agência de modelo. A primeira princesa do concurso foi Polyana Emiliane, de Rondônia, e a segunda foi Juliana Casotto, do Espírito Santo.

O concurso exigiu que as candidatas desfilassem em trajes casual, moda praia e gala.

