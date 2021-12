Miss mexicana é morta em troca de tiros

A miss do estado mexicano de Sinaloa, María Susana Flores Gómez, de 20 anos, foi morta em uma troca de tiros entre supostos narcotraficantes e militares, informaram no final da noite de segunda-feira autoridades de Sinaloa. Flores Gómez, Miss Sinaloa de 2012, viajava em um dos automóveis dos supostos narcotraficantes, quando o grupo foi abordado por soldados em uma rodovia na noite de sábado.

O corpo da jovem foi encontrado baleado ao lado de um fuzil de assalto. A morte trágica de Flores Gómez lembrou o filme de ficção "Miss Bala", rodado em 2011 no México, no qual uma jovem que sonha em ser a rainha da beleza se vê ligada sem querer a narcotraficantes.

"Ela andava com os delinquentes, mas não podemos dizer que participou do tiroteio. Isso é o que vamos investigar agora", disse o procurador do Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera. Flores, uma jovem morena, foi eleita em fevereiro Mulher Sinaloa 2012, um concurso estadual de beleza.

O procurador Higuera disse que no confronto também foram mortos dois supostos narcotraficantes e outro quatro ficaram feridos. Higuera disse que os homens mortos faziam parte do crime organizado, mas não disse de qual dos cartéis mexicanos.

As informações são da Associated Press.

