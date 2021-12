Miss Bumbum vai processar empresário acusado de agressão

A Missi Bumbum do Distrito Federal 2013, Juliana Guerim, irá processar o empresário Tiago Mendonça dos Santos, acusado de tê-la agredido durante uma briga na última segunda-feira, 30, em Cuiabá (MT).

Segundo informações divulgadas no site Ego, o advogado André Albuquerque irá com Juliana nesta quinta-feira, 2, à delegacia onde ela registrou um boletim de ocorrência para prestar depoimento.

O advogado pedirá o ressarcimento dos dias em que a miss ficará sem trabalhar. A indenização pode variar de R$ 30 a R$ 40 mil reais.

O caso

De acordo com a versão de Juliana, ela estava em uma boate com amigas quando foi molhada com champanhe por um grupo que estava no local. Uma discussão foi iniciada e, em seguida, ela deixou a boate e foi para uma lanchonete.

Ela contou que uma das mulheres que se envolveram na briga estavam no estabelecimento, e as duas iniciaram nova discussão. Tiago seria namorado da moça, identificada como Marisa, e desferiu um soco em Juliana, que caiu no chão.

O empresário negou as acusações e afirmou que ela invadiu o camarote do grupo para beber a champanhe e sua namorada foi tirar safistação com ela.

