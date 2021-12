Miss Bumbum Simpatia mostra corpão em clima natalino

A bela Laura Keller, que ganhou o título de Miss Bumbum Simpatia, no concurso Miss Bumbum Brasil, aproveitou o clima natalino para posar nua, com apenas mãos e laços de presente cobrindo as partes íntimas.

A ex-mulher múmia disse que não se importou em não ter conquistado o primeiro lugar no concurso. "Não me importo em não vencer. Sei que o meu é o melhor", garantiu. Olhando as fotos, tem como discordar da gata?

