Miss Bumbum posta foto de biquíni: "o mais bonito do Brasil"

A campeã do Miss Bumbum Brasil 2011, Rosana Ferreira, mostrou o porquê foi a escolhida do concurso. A moça resolveu mostrar seus atributos, na madrugada desta quarta-feira (12), em uma foto divulgada em seu Twitter, apenas de fio dental.

Na legenda da imagem, a Miss Bumbum escreveu: "Já que o assunto é bumbum em todos os lados… Esta aí o bumbum mais bonito do Brasil (risos)".

Enquanto isso, os preparativos para o Miss Bumbum 2012 já começaram. Há alguns dias, o organizador do concurso, Cacau Oliver, confirmou que está em negociação com a atriz Pamela Anderson, para fazer parte do júri. A final do evento está agendada para dia 30 de novembro.

adblock ativo